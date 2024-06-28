Белгородец пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Бригада скорой помощи доставила жителя Белгорода в медицинское учреждение после атаки украинского беспилотника. Мужчина получил открытую рану бедра, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшему оказывают необходимую помощь в областной клинической больнице. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По информации Гладкова, город атаковали два дрона-камикадзе ВСУ. Второй дрон упал на козырек соцобъекта. Осколками посекло крышу и фасад здания.

В тот же день украинские дроны атаковали пять автомобилей в Белгородской области. Четыре автомобиля — три в селе Отрадное и один в селе Муром — полностью сгорели. Еще одна легковушка, в Стригунах, получила повреждения.

Кроме того, ВСУ атаковали предприятия и частному сектору в городе Шебекино, поселке Чапаевский и селе Бессоновке. Никто не пострадал.