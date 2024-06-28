Дроны ВСУ атаковали пять автомобилей в Белгородской области

Гладков: 4 машины сгорели в Белгородской области в результате атаки ВСУ с дронов

В Белгородской области четыре автомобиля сгорели в результате атаки ВСУ, совершенной при помощи дронов. Еще одна машина получила повреждения. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он уточнил, что в селе Муром Шебекинского городского округа, которое атаковали FPV-дроном, полностью сгорела легковушка, припаркованная у частного дома. В селе Отрадное Белгородского района после сброса боеприпаса с дрона сгорели сразу три машины. В окрестностях села Стригуны Борисовского района после атаки еще одного FPV-дрона также оказался поврежден легковой автомобиль.

Днем 28 июня украинские боевики ударили по предприятиям и частному сектору в Шебекине, Чапаевском и Бессоновке. Пострадавших не было.