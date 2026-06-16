Ракетную опасность объявили на территории Татарстана

На территории Татарстана объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „Ракетная опасность“. Необходимо принять меры безопасности», — заявили в ведомстве.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО ликвидировали 60 беспилотников на подлете к столице. По его словам, сотрудники экстренных служб прибыли на места падения обломков БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили три с половиной десятка дронов в Каменске-Шахтинском и четырех районах: Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Шолоховском. Данных о пострадавших и разрушениях не было. В регионе ввели режим беспилотной опасности.