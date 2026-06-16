Силы ПВО за ночь уничтожили более 30 беспилотников в Ростовской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали три с половиной десятка беспилотников в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах Ростовской области. Об этом написал губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы», — написал он.

Слюсарь отметил, что информации о пострадавших и нарушениях на земле пока не было. Режим беспилотной опасности в регионе продолжается.

Также сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников на подлете к столице. Он отметил, что на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.