Ракетная опасность действовала в Орловской области 13 минут

Отбой ракетной опасности объявили в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — написал он.
Тревога действовала в регионе 13 минут. В 11:47 Клычков опубликовал пост с предупреждением о ракетной опасности. Он призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, он рекомендовал спрятаться в ближайшем здании или подходящем укрытии.
За минувшие стуки над Орловской областью сбили 18 дронов ВСУ. Никто не пострадал, сообщил ранее Клычков.
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