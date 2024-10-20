Ракетная опасность действовала в Орловской области 13 минут

Отбой ракетной опасности объявили в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале .

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — написал он.

Тревога действовала в регионе 13 минут. В 11:47 Клычков опубликовал пост с предупреждением о ракетной опасности. Он призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, он рекомендовал спрятаться в ближайшем здании или подходящем укрытии.

За минувшие стуки над Орловской областью сбили 18 дронов ВСУ. Никто не пострадал, сообщил ранее Клычков.