Никто из жителей Орловской области не пострадал от ночной массовой атаки БПЛА

За сутки над территорией Орловской области нейтрализовали 18 дронов ВСУ, обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Клычков.

В ночь на 20 октября украинские боевики устроили массовую атаку БПЛА на регион. Провокацию пресекли российские системы противовоздушной обороны.

На местах ЧП работают оперативные службы. Губернатор напомнил, что к обломкам дронов нельзя приближаться, так как это небезопасно. Он также призвал жителей обращаться в случае обнаружения БПЛА по телефону 112.

Клычков попросил граждан не распространять материалы с последствиями ударов или полетами дронов, чтобы не поддерживать таким образом террористов.

«Так вы помогаете врагу корректировать направление и точность новых ударов. Не ставьте под угрозу себя и своих близких!» — обратился глава региона к жителям.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали территорию предприятия в Дзержинске. В результате удара пострадали четверо пожарных.