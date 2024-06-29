Ракета ВСУ пробила крышу школы в Донецке и влетела в кабинет младшеклассников

Ракета ВСУ попала в здание школы в Петровском районе Донецка, пробила крышу и влетела в кабинет младших классов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в школе № 91 оказались разбиты более 30 окон, повредило фасад, пострадала также мастерская при школе. По словам директора школы Елены Картамышевой, в здании был только дежурный, происшествие обошлось без раненых.

Согласно информации представительства ДНР в СЦКК, 29 июня в Петровском районе в результате обстрелов ВСУ пострадали многоквартирные жилые дома по улице 40-летия Советской Украины и загорелся частный жилого дом по улице Гейне.

Ранее, 23 июня, украинские боевики ударили ракетой ATACMS по пляжу «Учкуевка» в Севастополе. Погибли четверо, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. Более чем половине из них потребовалась госпитализация. По данным на утро 29 июня, в больницах остаются 23 раненых, среди которых трое детей.