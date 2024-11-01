Военные дважды объявляли ракетную опасность в Орловской области 1 ноября. Системы ПВО сбили украинскую ракету, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
«В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в селе Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет», — уточнил глава региона.
Он добавил, что прибыл на место происшествия. Вместе с сотрудниками оперативных служб он оценил повреждения и провели необходимые проверки.
Вечером 25 октября украинские боевики попытались атаковать территорию Орловской области при помощи беспилотников. В небе над регионом сбили пять вражеских аппаратов.
Ракета ВСУ повредила несколько зданий в Орловской области
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