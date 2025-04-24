Российские военные перехватили радиопереговоры испаноязычных наемников в районе Горналя в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в группировке войск «Север».

«Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказал собеседник агентства.

Аудиозапись радиоперехвата украинских боевиков и испаноязычных наемников оказалась в распоряжении агентства. На ней они обсуждали удары российской артиллерии по их позициям. Сначала звучала украинская речь, а в конце записи пошли переговоры на испанском.

До этого в марте источник российских силовых структур сообщал, что ВСУ перебрасывали группу испаноязычных наемников в Суджанский район.

Ранее командир 177-го полка морской пехоты с позывным Апостол рассказал об уничтожении группировки ВСУ, удерживающей Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь.