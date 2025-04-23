Действующие в Курской области российские военные уничтожили группировку украинских боевиков, которая удерживала Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь. Об этом в комментарии ТАСС заявил командир 177-го полка морской пехоты с позывным Апостол.

Он подчеркнул, что в освобождении обители также приняли участия подразделения 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка

«Успешно овладели этой цитаделью — мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», — заявил Апостол.

Командир батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Космос заявил, что в приграничном районе Курской области продолжается работа по ликвидации украинских боевиков.

«Продвигаемся в сторону последнего населенного пункта, в котором может быть еще противник. Это Горналь. Сейчас занимаемся зачисткой до границы нашей территории», — привела заявление военного пресс-служба Минобороны.

Космос подчеркнул, что украинские боевики использовали своеобразную тактику. Часть сил они оставили, чтобы задержать продвижение российских военных, но особо ценных эвакуировали через границу.

«Пытаются держаться, но мы их уничтожаем. Закрепляемся в определенных точках, держим оборону, наступаем и наносим огневое поражение», — сказал офицер.

Военный корреспондент Евгений Лисицын в среду, 23 апреля, сообщил, что российские военные заблокировали в селе Горналь остатки группировки ВСУ и взяли под огневой контроль все пути снабжения, оставив противника без помощи.

В минувший вторник, 22 апреля, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь полностью освободили от украинских боевиков. Но, судя по последним данным, российские бойцы уйти противнику не дали и полностью уничтожили вражескую группировку.