Командование Вооруженных сил Украины перебросило в лесной массив у Гоголевки в Суджанском районе группу наемников, говорящих на испанском языке. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По его данным, наемники отказались участвовать в боях и сбежали.

«Они отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь ВС РФ, и с потерями бежали в направлении Юнаковки», — заявил собеседник агентства.

Российский военный с позывным Колос ранее рассказал, что бойцы осознали значение слова «нацизм» лишь в Судже. Там ВСУ обстреливали не только военнослужащих, но и мирных жителей. Боевики сравняли с землей церкви и памятники, они никого не жалели, подчеркнул Колос. По его словам, в бойцах ВСУ абсолютно нет ничего человеческого.