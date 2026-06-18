Работу всех московских аэропортов ограничили
Работу аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничили
Утром 18 июня Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
В агентстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Минобороны России утром в четверг сообщало, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 555 беспилотников в небе над регионами России.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, жильцов своевременно эвакуировали.
Также обломки БПЛА повредили крышу дома в деревне Степаново в Электростали. Одна женщина получила ранение плеча, от госпитализации она отказалась.
Кроме того, в Люберцах повреждения получили объект в промышленной зоне и здание фитнес-центра.