Работу всех московских аэропортов ограничили

Утром 18 июня Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

В агентстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Минобороны России утром в четверг сообщало, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 555 беспилотников в небе над регионами России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, жильцов своевременно эвакуировали.

Также обломки БПЛА повредили крышу дома в деревне Степаново в Электростали. Одна женщина получила ранение плеча, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, в Люберцах повреждения получили объект в промышленной зоне и здание фитнес-центра.