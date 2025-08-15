ТАСС: работа ПВО по перехвату украинских противоракет не имеет аналогов в мире

Работа российских систем ПВО в зоне специальной военной операции уникальна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Систематические перехваты в воздухе противоракет в боевой обстановке с подобной эффективностью не имеют аналогов в мировой истории противовоздушной обороны», — подчеркнул собеседник агентства.

По данным Минобороны, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника, из них 13 над Курской областью и 11 над Ростовской.

А накануне вечером ВСУ атаковали 13 беспилотниками три российских региона — Белгородскую, Ростовскую область и Калмыкию. Дроны удалось сбить.