Над Россией за три часа сбили 13 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Атаку пытались совершить на три российских региона, сообщила пресс-служба Минобороны.

В период с 17:00 до 20:00 по московском времени восемь БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области. Еще четыре дрона сбили в небе над Ростовской областью и еще один — в Республике Калмыкия.

В четверг украинские боевики нанесли удар дронами по Ростову-на-Дону. В результате пострадали 11 взрослых и двое детей. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 212 человек. Также повреждения получили 20 зданий. После случившегося в Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС.

Также украинские дроны ударили по гражданским машинам в Белгородской области. Погиб один человек и трое получили ранения.