Работников культуры наградили к профессиональному празднику в Серпухове

День работника культуры торжественно отметили в муниципалитете. Лучшим специалистам вручили почетные грамоты и благодарности.

Поздравления от временно исполняющего полномочия главы городского округа Алексея Шимко передала его заместитель Оксана Лебедева. Она вручила отличившимся сотрудникам этой сферы благодарности от министра культуры России Ольги Любимовой, а также награды от администрации Серпухова.

Важность труда работников культуры и их вклад в развитие округа отметили депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, глава Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания России Галина Улитина и депутат окружного совета Николай Пушкин.

Не остались без внимания и активисты, оказывающие неоценимую помощь бойцам специальной военной операции. Волонтеров поздравила руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева.

В сфере культуры городского округа в настоящее время трудятся более 800 человек, каждый из которых считает свою работу призванием.