Работника медучреждения из Мелитополя задержали за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в управлении ведомства по Запорожской области.

По данным следствия, мужчина работал в одном из медицинских учреждений региона и передавал СБУ персональные данные пациентов.

Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. ФСБ вновь предупредила, что украинские агенты могут планировать провокации через Telegram и WhatsApp, и предостерегла от общения с незнакомыми людьми.

Ранее жителя Крыма задержали за конфиденциальное сотрудничество с СБУ. Следствие предполагает, что он передавал информацию о военных объектах на полуострове, а затем начал готовить теракт, который удалось предотвратить.