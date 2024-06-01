Работник предприятия в Шебекине пострадал при обстреле ВСУ

Сотрудник коммерческого предприятия в белгородском городе Шебекино пострадал в результате обстрела ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, мужчина получил осколочные ранения спины, руки и левого бедра. По состоянию на 18:25, бригада скорой помощи доставляла пострадавшего в областную клиническую больницу. Ему оказали всю необходимую медпомощь.

На территории предприятия посекло осколками автомобиль. На месте работают представители оперативных служб.

Ранее в тот же день украинские боевики ударили по селу Муром Шебекинского городского округа. Здание школы получило повреждения в результате прямого попадания снаряда. Кроме того, осколки выбили окна, посекли заборы, крыши и фасады в трех частных домовладениях, также оказалась повреждена линия электропередачи.

Утром украинский беспилотник атаковал работавший в поле КамАЗ в селе Нижнее Березово-Второе в Белгородской области. Никто не пострадал.