ФСБ пресекла попытку теракта в Белгородской области

ФСБ: жителя Бердска задержали по подозрению в подготовке теракта под Белгородом

Сотрудники ФСБ задержали жителя Новосибирской области, которого заподозрили в подготовке теракта под Белгородом по указанию украинской стороны. Об этом сообщил «Интерфакс» .

По данным ФСБ, житель Бердска связался с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований. По версии следствия, мужчина по требованию кураторов незаконно приобрел самодельное взрывное устройство для подрыва административного объекта в Белгородской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

Ранее оперативники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который с помощью криптовалюты отправлял деньги ВСУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Еще один случай сотрудничества с украинской стороной произошел в ЛНР — местный житель по указу СБУ собирал данные о критической инфраструктуре республики. Его обвинили в шпионаже.