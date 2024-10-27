Работавшего на Россию американца спасли под Угледаром

Вооруженные силы России провели операцию по спасению из-под Угледара работавшего на РФ и передававшего ценные сведения американца. Об этом сообщили в Telegram-канале Штаба обороны ДНР.

«На протяжении двух лет СВО находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре», — отметили в штабе.

Гражданина США эвакуировали в ходе спецоперации. На данный момент решается вопрос о предоставлении ему российского гражданства и политического убежища.

Ранее президент Владимир Путин дал гражданство Джону Роблесу из США, который живет в России с 1996 года. В июле гражданином России стал сербский доброволец, участник спецоперации Александр Йокич. Сербу на родине грозило уголовное преследование.