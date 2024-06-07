Зеленского уличили в планах отстранить Сырского
Политик Лапин: Зеленский намерен обвинить Сырского в провалах и отстранить
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обвинить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте и заменить его другой фигурой. Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил украинский политик Игорь Лапин.
«Уже Сырского начали атаковать, все это не просто так. Я говорил, что мы рискуем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. Он пытался демонстрировать „ухаживания“ за Зеленским, но номер не прошел, как я понимаю. Все равно собак будут вешать на него», — отметил он.
Лапин добавил, что на месте Зеленского он бы извинился перед бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и попросил его вернуться в армию.
«Но все это не про Зеленского, он корону не снимет, пешком не спустится до плебса», — заключил политик.
Ранее Сырский признал тяжелое положение ВСУ на Харьковском и Купянском направлениях.