Зеленского уличили в планах отстранить Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обвинить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте и заменить его другой фигурой. Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил украинский политик Игорь Лапин.

«Уже Сырского начали атаковать, все это не просто так. Я говорил, что мы рискуем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. Он пытался демонстрировать „ухаживания“ за Зеленским, но номер не прошел, как я понимаю. Все равно собак будут вешать на него», — отметил он.

Лапин добавил, что на месте Зеленского он бы извинился перед бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и попросил его вернуться в армию.

«Но все это не про Зеленского, он корону не снимет, пешком не спустится до плебса», — заключил политик.

Ранее Сырский признал тяжелое положение ВСУ на Харьковском и Купянском направлениях.