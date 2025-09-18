Пытавшиеся взорвать главу предприятия в Петербурге рассказали о вербовке

Одна из задержанных в Петербурге диверсанток рассказала, что украинские кураторы попросили ее принести взрывное устройство на Волковское кладбище. Видео с допросом опубликовал ЦОС ФСБ.

Две девушки связались с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram.

«В течение двух дней с нами было проведено собеседование», — отметила задержанная.

Сначала кураторы потребовали, чтобы россиянки нарисовали проукраинские графитти на гаражах и стенах домов. После этого девушки по заданию СБУ доставили посылку на Волковское кладбище и оставили ее в схроне.

«Утром около 7 или 6 утра мне написал с аккаунта Виктор, что надо в течение двух часов покинуть страну, потому что произошло ЧП — человека, который доставлял посылку, задержали. Я вызвала такси до аэропорта, у меня связь не ловила. Я вышла на улицу и меня задержали», — объяснила девушка.

Другой диверсант рассказал, что украинские спецслужбы сначала тоже проверяли его — он рисовал граффити в Новгороде и фотографировал объект в Псковской области. После этого он переоделся в женскую одежду и установил взрывное устройство под машиной, на которую ему казали спецслужбы Украины.

Ранее ФСБ опубликовало видео, как переодетый в пенсионерку диверсант подкладывает бомбу под автомобиль. По данным следствия, три агента СБУ планировали убить начальника петербургского оборонного предприятия.