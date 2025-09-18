Переодетый в старуху агент СБУ и подельницы: как ФСБ повязала диверсантов в Петербурге

Силовики задержали трех агентов украинской разведки, которые пытались подорвать автомобиль главы одного из оборонных предприятий Санкт-Петербурга. Видеозапись опубликовал ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как задерживают двух девушек и молодого человека, пытавшегося выдать себя за пенсионерку. Камера зафиксировала, что мужчина подкладывал взрывчатку под днище припаркованного автомобиля.

На допросе все подозреваемые признались, что добровольно вступили в террористическую организацию.

«В составе которой подготовил диверсионно-террористический акт в отношении главы российского оборонного предприятия», — рассказал на камеру один из задержанных.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Петербурге задержали трех человек 1993, 1994 и 2006 годов рождения. Следствие установило, что диверсанты планировали подорвать машину начальника предприятия и устроили тайник с бомбой на кладбище. Агентам СБУ грозит пожизненное лишение свободы.