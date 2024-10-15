Житель Курской области: ВСУ в первые дни нападения били по заправкам и дорогам

Вооруженные силы Украины в первые дни нападения на Курскую область били по заправкам и дорогам, рассказал житель Суджанского района в беседе с военным следователем. Материалы появились в распоряжении 360.ru.

Несколько дней мужчина безвылазно сидел дома, слушая свист снарядов и пулеметные очереди.

«Массированный обстрел Гончаровки начался [6 августа], и, соответственно, Заолешенки тоже. <…> Слышно было работу стрелкового оружия, автоматы, пулеметные очереди», — отметил очевидец.

На следующий день он услышал удары артиллерийской установки.

«Начала бить где-то пушка или какая-то артиллерийская установка одиночными зарядами „выстрел — прилет“. И уже все сместилось в район круга, где автомобильная развязка. Украинская армия пыталась перерезать дороги, выйти на дорогу, ведущую на Курск», — добавил мужчина.

Выехать из опасного района ему помогли волонтеры. Добровольцы подбирали по дороге раненых под жужжание дронов-камикадзе.

Российские военные 14 октября установили контроль над автодорогой, соединяющей Суджу со слободой Белая. Штурмовики закрепились в районе автозаправки на юго-востоке города.