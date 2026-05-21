ПВО за пять часов сбила 101 БПЛА над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны за пять часов ликвидировали 101 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дежурные средства ПВО уничтожили вражеские беспилотники самолетного типа с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Украинские БПЛА сбили над московским регионом, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Силы ПВО в ночь на 20 мая уничтожили 273 украинских беспилотников над 19 регионами России, а также московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Ленинградской области днем 19 мая средства ПВО сбили девять вражеских беспилотников.