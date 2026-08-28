Жительница Севастополя пострадала при атаке БПЛА
Украинские боевики атаковали беспилотниками Севастополь, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в «Максе».
«Улица Героев Подводников: в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину, в настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия», — уточнил глава города.
Он добавил, что в многоэтажке ударной волной выбило окна в квартирах. Жильцов эвакуируют. Пожарные и спасатели уже прибыли на место происшествия. Информация по разрушениям и пострадавшим еще уточняется.
Ранее в акватории Черного моря заметили натовский беспилотник-разведчик, круживший в нейтральных водах.