Жительница Севастополя пострадала при атаке БПЛА

Украинские боевики атаковали беспилотниками Севастополь, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в «Максе» .

«Улица Героев Подводников: в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину, в настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия», — уточнил глава города.

Он добавил, что в многоэтажке ударной волной выбило окна в квартирах. Жильцов эвакуируют. Пожарные и спасатели уже прибыли на место происшествия. Информация по разрушениям и пострадавшим еще уточняется.

Ранее в акватории Черного моря заметили натовский беспилотник-разведчик, круживший в нейтральных водах.