ПВО уничтожила три украинских дрона в Ленобласти

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника в Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он уточнил, что дроны сбили в Лужском районе региона, пострадавших и разрушений нет.

Также силы ПВО ликвидировали три беспилотника в Псковской области, заявлял глава региона Михаил Ведерников. В в результате происшествия разрушений тоже нет, никто не пострадал.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Дагестане . В МЧС по республике призывали местных жителей оставаться по возможности дома. Также людей предупредили о возможных перебоях с мобильной сетью.