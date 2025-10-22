Три беспилотника уничтожили над Псковской областью

Над Псковской областью сбили три беспилотника ВСУ. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников в мессенджере МАХ .

«По информации оперативных служб, в воздушном пространстве Псковской области сбито три БПЛА противника», — написал он.

По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Ранее в Дагестане объявили опасность атаки беспилотников. В МЧС по региону призвали местных жителей оставаться дома по возможности. Также людей предупредили о вероятных перебоях с мобильной сетью.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко заявил, что в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на полеты самолетов. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.