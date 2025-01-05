ПВО сбили воздушный шар с минами в Курской области перед контратакой ВСУ

Shot: ВСУ отправили в Курскую область воздушный шар с минами перед контратакой

Украинские боевики в ночь на воскресенье, 5 января, запустили в небо над Курской областью воздушный шар, несущий несколько мин. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов, так украинские военные проверяли территорию для предстоящего контрудара, а также готовили к сбросу боеприпасы на одном из стратегических объектов Курской области, рассчитывая отвлечь российские войска. Но по неопознанному летающему объекту сработали дежурные системы противовоздушной обороны, которые сорвали планы украинских боевиков.

По данным Shot, небольшие по размеру воздушные шары-террористы способны поднимать в воздух и переносить на значительное расстояние до шести мин. Для обхода систем воздушной обороны украинские военные маскируют шары под метеозонды.

Украинские боевики утром в воскресенье, 5 января, совершили попытку контратаки в Курской области для остановки продвижения российских войск.

По данным Минобороны, ВСУ перебросили в сторону хутора Бердин Большесолдатского района штурмовую группу на двух танках и 12 броневиках. Попытку продвижения остановили войска группировки «Север», которые уничтожили большую часть военной техники противника.

Курский военный волонтер и технолог Роман Алехин в комментарии 360.ru расскзаал, что кроме попытки атаки на Большесолдатский район, украинские боевики пытались пройти в Кореневский район, но столкнулись с жестким противостоянием 155-й бригады, которая сожгла всю вражескую технику.