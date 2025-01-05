Украинские боевики около 09:00 5 января перешли в контратаку на Курском направлении для остановки наступления российских сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что противник совершил попытку контратаки в районе хутора Бердин Большесолдатского района Курской области для остановки наступления российских войск.

Командование ВСУ перебросило на участок штурмовую десантную группу с двумя танками, 12 броневиками и машинами разграждения. Но российские войска отразили попытку контратаки.

«Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что российские войска продолжили наступление на позиции украинских боевиков в Курской области и поразили по четыре механизированные и десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и пять соединений территориальной обороны. Также российские бойцы отразили две контратаки штурмовиков ВСУ.

За сутки противник потерял до 340 человек личного состава, четыре танка, три боевые машины пехоты четыре бронетранспортера, 12 боевых бронированных машин, машину разграждения, 20 автомобилей и пять минометов.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на территории российского региона превысили 49 тысяч человек. Также противник лишился 273 танков, 209 боевых машин пехоты, 153 БТР, 1461 боевой бронированной машины.

Командир артиллерийской батареи добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского с позывным Первый заявил, что проникнувшие в Курскую области украинские боевики обстреливали церковь в Суджанском районе. Доброволец добавил, что его подразделение не только занимается освобождением населенных пунктов, но и оказывает помощь жителям, которые возвращаются домой.