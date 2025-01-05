Удар обреченных. Зачем ВСУ перешли во внезапную контратаку в Курской области

Командование украинских войск 5 января отправило штурмовую десантную группу с бронетехникой в Курскую область для проведения контратаки. В Минобороны заявили о двух попытках противника прорваться в российских регион. С чем связан новый виток эскалации в курском приграничье и зачем украинские войска снова направили туда штурмовиков, 360.ru узнал у военных экспертов.

Разгром ВСУ на хуторе

Минобороны в подробностях раскрыло детали только одной контратаки ВСУ в Курской области. По данным ведомства, около 09:00 группа противника с двумя танками и 12 броневиками попыталась подойти к хутору Бердин Большесолдатского района.

Фото: РИА «Новости»

На месте противника встретила группировка войск «Север», которая нанесла украинской штурмовой группе поражение силами артиллерии и авиации. В результате противник потерял два танка, семь броневиков и машину разграждения. В пресс-службе добавили, что российские военные продолжат операцию по уничтожению формирований ВСУ.

Переброшенные резервы

Украинские войска стянули резервы для попытки восстановления позиций, которые они потеряли в ходе наступления российских войск в Курской области. Об этом в комментарии 360.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что не согласен с термином «контрнаступление». По его мнению, это была всего лишь попытка нанесения контрудара, который развивается для противника неудачно.

По словам Матвийчука, так как местность в приграничных районах Курской области болотистая и идет распутица, то украинские боевики начали продвижение по дорогам.

Наши ребята сориентировались. FPV-дроны и Воздушно-космические силы наносят удары. Горит бронетехника, а ВСУ разбежались по посадкам. Конечно, это неприятно. На некоторых направлениях противник продвинулся на расстояние до километра, но это не смертельно. Это просто агония обреченных. Анатолий Матвийчук Военный эксперт и полковник в отставке

Согласно его прогнозу, в ближайшую ночь бои продолжатся, ВСУ понесут критические потери, а российские войска вернутся к наступлению.

Вероятная цель — Курская АЭС

Стабильно напряженной назвал ситуацию политолог, публицист и автор Telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов. Он предположил, что целью нового ограниченного наступления противника стала Курская атомная электростанция. «ВСУ столкнулись с мощной и хорошо организованной обороной наших вооруженных сил. Сказалась как работа Генштаба, так и мощнейшая помощь военных волонтеров со всей страны, которые полгода везли в Курск РЭБ, дроны, рации и так далее», — заявил Живов. Он добавил, что несмотря на тяжелую ситуацию, российские воины не допустили нового прорыва. Но радоваться и говорить о победе пока рано, потому что часть региона все еще находится под контролем противника.

Невнятные цели или отвлекающие удары?

Украинские боевики готовили наступление еще до Нового года, но их подвела теплая погода, поэтому они дождались морозов. Об этом в беседе с 360.ru заявил живущий в Курской области военный волонтер и технолог Роман Алехин.

Фото: РИА «Новости»

Он пояснил, что до заморозков даже пройти по курскому чернозему было достаточно тяжело, потому что земля липнет к обуви, не говоря уже том, чтобы тяжелая военная техника могла проехать без последствий. В связи с этим ВСУ начали наступление после вторых суток мороза, когда дороги немного окрепли.

«Первые удары начались по направлению к райцентру Большесолдатского района и сразу же буквально через небольшой промежуток времени давление началось в Кореневском районе. Было видно, что они искали там, где тонко», — заявил Алехин.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник 360.ru добавил, что в Кореневском районе украинским боевикам дала отпор 155-я бригада, которая до сих пор продолжает жечь вражескую технику.

«Основное давление сейчас продолжается по направлению к селу Большоей Солдатское и хутору Бердин. Там территорию удерживают „Ахмат“ и вторая бригада спецназа ГРУ.», — уточнил Алехин. На этом участке ВСУ потеряли более 11 единиц техники и свыше сотни человек личного состава. Выбор направления в сторону Большесолдатского района военный волонтер назвал очень странным. Действующие на этом участке российские военные еще в августе не дали пройти украинским боевикам к селу Мартыновка, дав понять, что туда соваться не нужно.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, ценности для ВСУ эта часть Курской области не представляет, потому что удержать ее невозможно из-за отсутствия какого-либо прикрытия.

Возможно, это просто медийная история, что вот мы забрали еще один район. Но я думаю, что это все-таки отвлекающие удары. Основной должен идти на Глушковский район, потому что там у противника есть гипотетическая возможность дойти до реки Сейм, которую они используют для укрытия и смогут удерживать территорию очень долго. Роман Алехин Курский военный волонтер и технолог

Военнный волонтер добавил, что если бы ситуация развивалась по такому сценарию, то можно было бы предположить, что ВСУ готовятся к переговорам и предстоящему обмену территориями и рассчитывают на получить дополнительный козырь. Он добавил, что сейчас основные проблемы у противника на Покровском направлении, откуда российским войскам открывается дорога на Запорожье и Днепропетровскую область. «Хотя очень странно об этом думать, потому что наш Верховный Владимир Владимирович [Путин] сказал, что никакой расторговки, условно Суджанского района на часть Запорожской области быть не может», — подытожил Алехин.