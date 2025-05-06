ПВО сбили третий беспилотник, летевший в сторону Москвы
Дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего в направлении Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что сейчас на место падения обломков БПЛА оперативно выехали сотрудники экстренных служб.
Ранее стало известно об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 6 мая силы ПВО отразили 105 атак украинских дронов. Из них 19 БПЛА сбили над Московским регионом. Также во всех столичных аэропортах действовали ограничения на полеты. Позже их отменили.
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