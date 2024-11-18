ПВО сбили беспилотник в Павлово-Посадском городском округе

Беспилотник уничтожили в Павлово-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

За полчаса до этого Собянин сообщил еще об одном беспилотнике. ПВО отразили атаку в Раменском. По словам мэра, обошлось без разрушений и пострадавших, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Также сегодня ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о 26 украинских БПЛА, уничтоженных над территорией региона. Он отметил, что подразделения ПВО продолжают работу по обнаружению вражеских дронов.