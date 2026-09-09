ПВО сбили 108 украинских дронов над регионами России за 12 часов

Минобороны заявило об уничтожении 108 дронов над регионами России за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты уничтожили в период с 08:00 до 20:00 среды, 9 сентября.

Беспилотники перехватили в воздушном пространстве Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над территориями Калужской, Орловской, Смоленской и Свердловской областей и Московского региона.

Также средства противовоздушной обороны сработали в Башкирии, Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецким автономных округах и акватории Черного моря.

В ночь на среду, 9 сентября, Минобороны объявило об уничтожении 596 украинских беспилотников, запущенных с территории Украины.

Сильнее всего от налета пострадал Новороссийск, где от падения обломков погибли четыре человека, 17 получили травмы. Власти города объявили траур по погибшим.