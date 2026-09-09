Почти 600 БПЛА сбили над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи ликвидировали над территорией России 596 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Ульяновской, Тульской, Самарской, Ростовской, Оренбургской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областями.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что обломки беспилотников в Новороссийске упали на территории одного из предприятий и рядом с частным домом. Там произошли пожары, в результате ЧП никто не пострадал, на месте работали специальные и экстренные службы.

Днем ранее жертвами беспилотной атаки боевиков ВСУ на Крым стали два человека. Еще один житель полуострова получил ранения, сообщал глава региона Сергей Аксенов.