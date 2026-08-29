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    ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

    Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали три БПЛА, летевших на Москву. Об этом на платформе «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    По его словам, экстренные службы приступили к работе в местах падения обломков.

    Утром в субботу Минобороны рапортовало об уничтожении 313 беспилотников над территорией России, в том числе в небе над Московским регионом.

    Ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко отмечал, что военные ликвидировали ракету, летевшую к региону. Губернатор поблагодарил подразделения за проделанную работу.

    До этого стало известно, что бойцы бригады «Барс-Курск» уничтожили ракету «Фламинго» на высоте полета в 50 метров при помощи пулемета. В результате боеприпас упал в лесу, а ее боевая часть не достигла цели.

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