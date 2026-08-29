ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны ликвидировали три БПЛА, летевших на Москву. Об этом на платформе «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, экстренные службы приступили к работе в местах падения обломков.
Утром в субботу Минобороны рапортовало об уничтожении 313 беспилотников над территорией России, в том числе в небе над Московским регионом.
Ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко отмечал, что военные ликвидировали ракету, летевшую к региону. Губернатор поблагодарил подразделения за проделанную работу.
До этого стало известно, что бойцы бригады «Барс-Курск» уничтожили ракету «Фламинго» на высоте полета в 50 метров при помощи пулемета. В результате боеприпас упал в лесу, а ее боевая часть не достигла цели.