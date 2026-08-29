ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три БПЛА, летевших на Москву. Об этом на платформе « Макс » сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, экстренные службы приступили к работе в местах падения обломков.

Утром в субботу Минобороны рапортовало об уничтожении 313 беспилотников над территорией России, в том числе в небе над Московским регионом.

Ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко отмечал, что военные ликвидировали ракету, летевшую к региону. Губернатор поблагодарил подразделения за проделанную работу.

До этого стало известно, что бойцы бригады «Барс-Курск» уничтожили ракету «Фламинго» на высоте полета в 50 метров при помощи пулемета. В результате боеприпас упал в лесу, а ее боевая часть не достигла цели.