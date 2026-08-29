Силы ПВО сбили ракету, летевшую на Пензенскую область

Силы противовоздушной обороны ликвидировали ракету, летевшую в направлении Пензенской области. Об этом на платформе « Макс » сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на границе Пензенской области дежурные силы ПВО уничтожили ракету, летевшую в направлении региона», — написал он.

Мельниченко поблагодарил стоящих на страже безопасности жителей Пензенской области военнослужащих.

«От их профессиональной работы зависят жизнь и спокойствие мирных граждан», — заключил губернатор.

Ранее стало известно, что в результате ночной беспилотной атаки на Ростовскую область ранения получили семь человек. Глава региона Юрий Слюсарь отмечал, что повреждения получили частные дома.