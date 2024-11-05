ПВО сбила шесть украинских дронов за ночь

Минобороны: средства ПВО сбили шесть дронов ВСУ за ночь

Система противовоздушной обороны в течение ночи сбила шесть украинских дронов над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

Глава Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил, что в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы и защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» сорвала почти сотню атак дронов ВСУ над Макеевкой и Донецком.

Днем ранее бойцы Росгвардии уничтожили позицию украинских операторов БПЛА на территории Курской области.