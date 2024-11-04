«Купол Донбасса» за неделю сорвал 96 атак украинских беспилотников

Почти сотню атак украинских беспилотников сорвала за минувшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике.

В общей сложности речь идет о 96 сорванных атаках, уточнили в ведомстве. В частности, вражеский ударный беспилотник реактивного типа, вооруженный осколочно-фугасным боеприпасом, перехватили в Центрально-городском районе Макеевки.

В Куйбышевком районе Донецка близ объекта энергетики подавили БПЛА самолетного типа. В УФСБ обратили внимание, что этот беспилотник был без боевой части и средств визуального наблюдения, а цель его состояла в отвлечении сил и средств системы «Купол Донбасса».