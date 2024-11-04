Спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинских операторов БПЛА в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами», — написали в Telegram-канале.
По позиции ударили несколькими дронами-каимкадзе, после чего произошло возгорание хранившегося в здании боекомплекта.
В ночь на 3 ноября дежурные системы ПВО сбили над регионами России 19 украинских беспилотников. ВСУ использовали для атаки дроны самолетного типа.
Росгвардия уничтожила позицию операторов БПЛА в Курской области
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