Режим ракетной опасности отменили на территории Подмосковья

Ракетную опасность на территории Московской области отменили. Об этом сообщила региональная РСЧС в мессенджере «Макс» .

«Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области», — заявили в сообщении.

До этого, в 06:03 объявляли ракетную опасность в регионе. Местным жителям рекомендовали оставаться дома, находящихся на улице граждан призвали укрыться в помещениях или спуститься в подземный переход. Помимо этого предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Также сегодня ночью в 02:12 вводили режим беспилотной опасности в Подмосковье.

Утром накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сторону города летели более 200 БПЛА. Он отметил, что большую часть из них ликвидировали средства ПВО на дальних подступах, однако 10 дронов сбили непосредственно на подлете к столице.