Женщина погибла при обстреле белгородского села | 360°

09 мая 2024, 18:53
Женщина погибла при обстреле белгородского села
Гладков: в Новой Таволжанке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
Украинские националисты атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Смертельные ранения получила местная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте», — написал он.
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Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшей. В ходе атаки повреждения зафиксировали в четырех частных жилых домах. В зданиях выбило окна, были посечены кровли, фасады и заборы.
Также в результате прилета загорелась хозпостройка. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты продолжают подомовой обход территории, добавил Гладков.
В четверг, 9 мая, Белгород и Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Пострадали семь взрослых и один ребенок.
Женщины
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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