Ребенок и семь взрослых пострадали при атаке ВСУ на Белгород | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 06:08 Ребенок и семь взрослых пострадали при атаке ВСУ на Белгород Гладков: восемь человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Белгород и Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны украинских боевиков, пострадали восемь человек, в числе которых ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Глава региона прибыл на место вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым и начальников ГРУ МЧС Сергеем Потаповым, обошли несколько адресов, поговорили с местными жителями.

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«По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок», — уточнил Гладков.

Четырех человек с осколочными ранениями отправили в горбольницу № 2 Белгорода, 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левой стопы — в детскую областную клиническую больницу. Еще троих пострадавших медики осмотрели на месте.

В результате обстрела повреждения получили 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилой дом и 37 машин.

Также повреждения получили кровли в четырех частных жилых домах в поселке Дубовое в Белгородском районе и три автомобиля. Последствия воздушной атаки ВСУ продолжают уточнять.

Ранее жители Белгорода сообщали, что ВСУ обстреляли город, в двух районах заметили пожар.