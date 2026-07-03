Путин распорядился продолжать удары по военным целям и ОПК Украины

Массированные групповые удары по военным объектам и производствам Украины необходимо продолжать. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин во время совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

Глава государства подчеркнул, что это необходимый шаг в условиях налетов беспилотников на гражданскую инфраструктуру, транспорт с детьми и студенческие общежития.

«В этой связи отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины должно быть продолжено», — заявил Путин.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в ходе доклада заявил, что в течение июня российские бойцы успешно поразили 55 военных объектов и промышленных предприятий оборонного комплекса Украины. Он подчеркнул, что среди уничтоженных целей цеха по производству ракет и дальнобойных беспилотников, а также 10 военных аэродромов.