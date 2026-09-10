ПВО сбила 448 украинских беспилотников над Россией за ночь

Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Противник пытался атаковать российскую территорию с 20:00 9 сентября до 08:00 10 сентября. БПЛА сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями.

Также беспилотники уничтожили над Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.

В Воронежской области в результате падения дрона ВСУ на жилой дом погибла женщина. Еще два человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Всего над регионом ликвидировали 19 БПЛА.

В небе над Ростовской областью ночью уничтожили около 90 беспилотников ВСУ. По словам главы региона Юрия Слюсаря, никто не пострадал.