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    Женщина погибла при падении беспилотника ВСУ на дом под Воронежем

    Фото: РИА «Новости»

    Минувшей ночью в Борисоглебске Воронежской области обломки беспилотника упали на частный жилой дом. В результате возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Еще два человека пострадали. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей при очередной террористической атаке украинского режима. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — добавил глава региона.

    Также Гусев заявил, что в небе над Воронежской областью минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 19 украинских беспилотников.

    В одном из городских округов огонь полностью уничтожил жилой дом. Повреждения получили техникум, дворец культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковая машина. В другом районе пострадали окна двух домов, шесть автомобилей и кровля гаража.

    Накануне в Донецкой Народной Республике один человек погиб и девять получили ранения при атаке беспилотников ВСУ.