Женщина погибла при падении беспилотника ВСУ на дом под Воронежем

Минувшей ночью в Борисоглебске Воронежской области обломки беспилотника упали на частный жилой дом. В результате возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения, сообщил губернатор Александр Гусев .

Еще два человека пострадали. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей при очередной террористической атаке украинского режима. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — добавил глава региона.

Также Гусев заявил, что в небе над Воронежской областью минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 19 украинских беспилотников.

В одном из городских округов огонь полностью уничтожил жилой дом. Повреждения получили техникум, дворец культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковая машина. В другом районе пострадали окна двух домов, шесть автомобилей и кровля гаража.

Накануне в Донецкой Народной Республике один человек погиб и девять получили ранения при атаке беспилотников ВСУ.