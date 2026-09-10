ПВО ночью уничтожила около 90 БПЛА над Ростовской областью

Слюсарь: силы ПВО ночью уничтожили около 90 БПЛА над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны в течение прошлой ночи сбили над территорией Ростовской области около 90 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь .

По его словам, под атаку попали 16 районов области, города Волгодонск, Новошахтинск, Таганрог и Каменск-Шахтинский.

«В Миллеровском районе в результате падения обломков повреждены автомобили и два частных дома. Из-за повреждения ЛЭП отключено электричество четырех частных домов. Экстренные службы работают на месте, пострадавших нет», — отметил глава региона.

Слюсарь добавил, что в результате попадания обломков в Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали, информация о пострадавших не поступала.

Днем ранее украинские беспилотники нанесли удар по набережной Сочи, ранения получили восемь человек.