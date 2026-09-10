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    ПВО ночью уничтожила около 90 БПЛА над Ростовской областью

    Слюсарь: силы ПВО ночью уничтожили около 90 БПЛА над Ростовской областью

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны в течение прошлой ночи сбили над территорией Ростовской области около 90 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

    По его словам, под атаку попали 16 районов области, города Волгодонск, Новошахтинск, Таганрог и Каменск-Шахтинский.

    «В Миллеровском районе в результате падения обломков повреждены автомобили и два частных дома. Из-за повреждения ЛЭП отключено электричество четырех частных домов. Экстренные службы работают на месте, пострадавших нет», — отметил глава региона.

    Слюсарь добавил, что в результате попадания обломков в Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали, информация о пострадавших не поступала.

    Днем ранее украинские беспилотники нанесли удар по набережной Сочи, ранения получили восемь человек.