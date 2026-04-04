Силы ПВО уничтожили 85 дронов ВСУ над Россией за ночь

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве.

Атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тульской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

В результате налета беспилотников на Ростовскую область погиб один житель Таганрога, еще четверо пострадали.