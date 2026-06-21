ПВО сбила 168 украинских беспилотников над регионами России

Минобороны: ПВО уничтожила 168 украинских БПЛА с 07:00 по московскому времени

Российские средства противовоздушной обороны с 07:00 уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, БПЛА сбили в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили цели.

В Белгородской области в ночь на воскресенье беспилотник атаковал многоквартирный дом. В результате удара в здании выбило окна и повредило фасад, а на балконе одной из квартир начался пожар. Пострадавших нет.