Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 460 украинских беспилотников и восемь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Минобороны .

Помимо этого, ПВО перехватила пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 219 269 беспилотников и 669 зенитных ракетных комплексов.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении военнослужащими группировки войск «Центр» населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС России при этом ликвидировали до 350 украинских военных, две боевые бронированные машины и три станции радиоэлектронной борьбы.

Также российские бойцы поразили ударными беспилотниками поставлявший ВСУ грузы сухогруз в порту «Южный».