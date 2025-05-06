ПВО работает весь день. Еще два украинских БПЛА сбили на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны в течение 6 апреля отражали атаки вражеских беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале подчеркнул, что на подлете к городу уничтожили еще два беспилотника.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Всего в небе над столичным регионом днем 6 мая, по данным Собянина, перехватили пять дронов.

В аэропорту Жуковский третий раз за сутки ввели ограничения на посадку и взлет самолетов. В Росавиации также сообщали о приостановке работы Внуково и Домодедово, около 22:20 стало известно о запрете на прием и выпуск судов в Сочи.

В Минобороны отмечали, что в вечерние часы над шестью российскими регионами уничтожили 57 БПЛА: над Брянской областью — 31, над Курской — 14, над Орловской — семь, по два — в Рязанской и Калужской областях и еще один — над Крымом.